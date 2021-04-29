Tam kapanma başladı, Aydın sokakları boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tam kapanma başladı, Aydın sokakları boş kaldı

Tam kapanma başladı, Aydın sokakları boş kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs ile mücadele kapsamında 17 gün boyunca uygulanacak olan 'tam kapanma' saat 19.00 itibariyle başladı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 17 gün boyunca uygulanacak olan 'tam kapanma' saat 19.00 itibariyle başladı. Kapanmanın başlaması ile Aydın sokakları boş kaldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi günü sabah 05.00'e kadar uygulanacak olan 'tam kapanma' bu akşam saat 19.00 itibariyle başladı. Tam kapanmanın başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da sokak ve caddeler sessizliğe büründü. Aydın'ın en işlek yerlerinden Adnan Menderes Bulvarı, Hükümet Bulvarı, Doğu ve Batı Gazi Bulvarları ile ana yollarda polis ekipleri devriyelerine başladı. Ana arterlerde oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri otomobil ve motosikletleri tek tek durdurarak muhafiyet kontrolü yaptı.

Kısıtlamaya uymayanlar cezalandırılacak

Tam kapanma dömnemi boyunca muhafiyeti bulunan vatandaşlar dışında kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesindeki 'Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır' hükmü uyarınca, işlem yapılacak. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca idari para cezası kesilecek.

Market, kasap ve manavlar belirli saatlerde faaliyet gösterebilecek

Bakkal, market, kuruyemişçi, kasap, manav ve tatlıcılar sabah saat 10.00'dan akşam saat 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar hariç araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın işletmelere gidip gelebilecek. Zincir ve süper marketler haftanın altı günü çalışabilecek, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacak. Restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecekler. - AYDIN

Tam kapanma başladı, Aydın sokakları boş kaldı
Tam kapanma başladı, Aydın sokakları boş kaldı
Tam kapanma başladı, Aydın sokakları boş kaldı
Tam kapanma başladı, Aydın sokakları boş kaldı
Tam kapanma başladı, Aydın sokakları boş kaldı
Tam kapanma başladı, Aydın sokakları boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
Son dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak
'Tam kapanma'da sağlık tesislerindeki kreşler açık olacak
'Tam kapanma'da sağlık tesislerindeki kreşler açık olacak
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Vedat Bilgin Mustafa Şentop Adnan Menderes
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Meral Kaplan Serdar Ortaç
Spor Diego Muslera Bülent Uygun Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam kapanma başladı, Aydın sokakları boş kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 22:13:51. #1.15#

title