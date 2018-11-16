İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eğitimde tam güne geçmek için 10 bin 500 dersliğe ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin belirlediği hedef doğrultusunda; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede tam gün eğitime odaklanacağız." dedi.

Valiler Kararnamesi ile Gaziantep Valiliği'nden İstanbul Valiliği'ne atanan ve 3 Kasım'da yeni görevine başlayan Yerlikaya, bir taraftan ziyaretine gelenleri kabul ederken diğer yandan iadeiziyaretlerde bulunuyor.

Yerlikaya, bu kapsamda kendisine "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştiren Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan ile İstanbul Haberleri Editörlüğü Editör Yardımcısı Seyhan Sevinç'i kabul etti.

Konuklarıyla bir süre sohbet eden Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve başladığı günden bu yana, gerçekleştirdiği tüm görüşmelerde şehrin geleceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Hem kendisini ziyaret edenler hem de ziyarette bulunduğu kent protokolündeki yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde İstanbul'da öncelikle yapılması gereken işleri belirlemeye çalıştıklarının altını çizen Yerlikaya, İstanbul'da eğitimde tam güne geçmek için 10 bin 500 dersliğe ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"Şikayet yok, çare var"

Kentteki arsa sıkıntısının herkesin malumu olduğunu ancak çok gayret göstererek sonuna çözüm bulacaklarını aktaran Yerlikaya, şöyle konuştu:

"İlk etapta eğitimde tam güne geçme konusuna ciddi ağırlık vereceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimizin tekli eğitim konusunda belirlediği strateji ve hedef doğrultusunda; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede tam gün eğitime odaklandık. 39 kaymakamımız, 39 belediye başkanımız, Büyükşehir Belediyesi, Valilik, meslek odaları hep beraber, eğitimle ilgili yıllara sarih birikmiş bu okul sayısı ve toplamda 10 bin 500 dersliği yakında gelecekte bitirip tam gün eğitimini hayata geçeceğiz."

Karşılaşabileceği bütün olumsuzluk ve sıkıntılara rağmen İstanbul'a katkı sunmak için yılmadan, görevini aşkla ve şevkle sürdüreceklerini dile getiren Yerlikaya, "Şikayet yok, çare var diyerek çalışacağız. Bu, beni motive eden bir söylemdir. Bunu benden çok duyacaksınız. Şikayet etmeye değil, çare üretmeye geldik. Bardağın boş tarafını görüp, dolu tarafını görmeme gibi şükürde acizlik göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Ali Yerlikaya, sözlerini, "İstanbul'a mesai yetmez. Bunun farkındayım. İlk günkü gibi heyecan ve çalışma aşkımın devam etmesini diliyorum." diyerek tamamladı.