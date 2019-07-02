Tam Ekran Tasarımlı Honor 9X'in Tanıtım Tarihi Açıklandı

Huawei'nin alt şirketi olarak ticari yaşamını sürdüren Honor, yeni akıllı telefon modeli 9X'i tanıtmaya hazırlanıyor. 8X modelini piyasaya sürmesiyle birlikte iyi bir çıkış yakalayan Honor, kısa bir süre içerisinde 10 milyon adetten fazla satarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Serinin yeni akıllı telefonu olacak olan Honor 9X'in de 8X'e benzer bir satış rakamına ulaşması bekleniyor. Şirket şimdi, Çin'in en büyük sosyal medya platformu olan Weibo üzerinden yaptığı bir paylaşım ile, Honor 9X'in tanıtım tarihi ve yerini kamuoyu ile paylaştı. İşte o paylaşım;

Honor'un CEO'su George Zhao tarafından yapılan bu paylaşım, Honor 9X'in 23 Temmuz'da Çin'in Xi'an şehrinde tanıtılacağını ifade ediyor. Akıllı telefonun detaylı teknik özellikleri ve fiyatının ne olacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Honor 9X ile ilgili olarak bugüne çıkan bilgiler doğrultusunda ise bu akıllı telefonun iki farklı modelinin olacağı ve diğer modelin Honor 9X Pro olarak adlandırılacağı ifade edilmişti. Buna ek olarak şirketin resmen duyurmuş olduğu 9X modelinin teknik özellikleri de sızıntı olarak ortaya çıkmıştı. Buna göre Honor 9X, Kirin 810 işlemci kullanacak. Bu bilgilere ek olarak Honor 9X, 10 watt destekli 3.750 mAh batarya ile gelecek.

Telefonla ilgili olarak tüm bu sınırlı bilgilerin yanı sıra, bir de Honor 9X Pro'nun görüntüsü ile ilgili yeni bir görsel ortaya çıktı. Bu görselin telefonun gerçek görsellerini mi ifade ettiği yoksa gerçeklikten uzak mı olduğu ise şimdilik bilinmiyor. Bunu öğrenebilmek için 23 Temmuz'u beklememiz gerekiyor. İşte o görsel;