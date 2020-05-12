Tam buğday ürünleri bağışıklık sistemini güçlendiriyor
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Tam buğday ürünleri bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Tam buğday ürünleri bağışıklık sistemini güçlendiriyor Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay: "Tam buğday ürünleri içerik olarak zengin olduğu için bağışıklık sisteminizi bu dönemde güçlendirir,Tok kalmanızı da sağlar" " İftar ve sahur arasında yarım saatte bir su için" Tam buğday ürünlerinin...

Tam buğday ürünleri bağışıklık sistemini güçlendiriyor
12.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:02

Tam buğday ürünleri bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay:

"Tam buğday ürünleri içerik olarak zengin olduğu için bağışıklık sisteminizi bu dönemde güçlendirir,Tok kalmanızı da sağlar"

" İftar ve sahur arasında yarım saatte bir su için"

ELAZIĞ - Tam buğday ürünlerinin içerik olarak zengin olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay, bu ürünlerin Ramazan ayında bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi tok kalmaya da yardımcı olacağını söyledi.

Medical Park Elazığ Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay, hem bağışıklık sistemini güçlendiren hem de Ramazan ayında beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Dünyada ve ülke genelinde koronavirüs nedeniyle birçok beslenme alışkanlığının değiştiğini dile getiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay, "Salgın süreci Ramazan ayına denk geldiği için beslenmemizde yeni düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Bunun için hem sahur hem de iftarda ve yaptığımız ara öğünlerde tercih ettiğiniz besinlere dikkat etmenizi istiyorum. Ramazan ayı boyunca mutlaka sahur yapmanızı öneriyorum. Gün içerisinde oruç nedeniyle zaten uzun süre aç ve susuz kalıyoruz. Bu yüzden öğün sayısını ne kadar artırırsak, almamız gereken enerjiyi tamamlamış oluruz" dedi.

Sahurda kahvaltı şeklinde ve yatarken kişiyi uykuya zorlamayacak şekilde beslenmeyi önerdiklerini vurgulayan Tekay "Özellikle yumurta, yoğurt, tam tahıllı ürünler ve yağlı tohum grupları mutlaka sahurda bulunmalı. Yumurta özellikle iştah hormonunu azaltıp hem tok kalmanıza hem de protein ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olacaktır. Tuzsuz zeytin, fındık, fıstık, badem gibi yağlı tohumluları da mutlaka sahur menünüze eklemelisiniz. Ancak bu grubu ölçülü tüketmekte fayda var. Tam buğday ürünleri içerik olarak zengin olduğu için bağışıklık sisteminizi bu dönemde güçlendirir. Tok kalmanızı da sağlar. Sebze meyve grubunu da çiğ olarak tüketmenizi istiyoruz. Özellikle meyveleri sahurda mutlaka tüketin" şeklinde konuştu.

İftarda kızartma, yüksek yağlı ve baharatlı ürünlerden uzak durulması gerektiğinin de altını çizen Tekay,"Az az parça parça şekilde beslenmenizi istiyoruz. İftarı açtıktan sonra 5 dakika bekleyip çorbanızı için. Ardından tekrar 10 dakika mola vererek ana öğün yemeğini parça parça tüketin. İftarda sebze grubundaki besinlerin yanı sıra ayran, ev yapımı hoşaf, komposto gibi sıvıların da tüketilmesini öneriyoruz. Böylece kaybolan sıvının vücutta tekrar yerine konması da sağlanmış olunur. Kızartma, kavurma gibi yağlı pişirme tekniklerinin yerine ızgara, haşlama ve fırında pişirme teknikleri kullanılmalıdır"diye bilgi verdi.

Ramazan ayı boyunca su tüketiminin de önemine değinen Tekay, "İftar ve sahur arası her yarım saatte bir su tüketilmeli. Bu sayede günde 2-2,5 litre su tüketmiş olursunuz. Çay ve kahve içtiğiniz suyun yerini tutmaz. İçtiğiniz suyun vücudunuzdan atılmasına neden olur. Bu nedenle çay ve kahve içtiğiniz oranda su tüketiminizi de artırın. Şerbetli tatlılar haftada bir tüketilmelidir. Sütlü tatlılar, dondurma, puding ya da bitter çikolatayla tatlı ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. İftardan sonra bir bardak yeşil çay ve bitter çikolata tüketmek hem bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirir hem de tatlı ihtiyacınızın karşılanmasını sağlar"diyerek sözlerini tamamladı.

Tam buğday ürünleri bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Kaynak: İHA

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