Tam bir şifa deposu, "doğunun muzu" ışkın tezgahlarda yerini aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tam bir şifa deposu, "doğunun muzu" ışkın tezgahlarda yerini aldı

Tam bir şifa deposu, 'doğunun muzu' ışkın tezgahlarda yerini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir çok sağlıkçı tarafından beyin, tiroit, kalp, karaciğer dostu ve tam bir şifa deposu olarak anılan "Doğunun Muzu" diye adlandırılan 'ışkın' Elazığ'da tezgahlarda yerini aldı.

Bir çok sağlıkçı tarafından beyin, tiroit, kalp, karaciğer dostu ve tam bir şifa deposu olarak anılan "Doğunun Muzu" diye adlandırılan 'ışkın' Elazığ'da tezgahlarda yerini aldı.

Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı bölgelerde kendiliğinden yetişen, her ilde farklı farklı isimler verilen ancak genel olarak "Doğunun Muzu" olarak bilinen ışkının ilk toplanmaya başlandığı yerlerden biri olan Tunceli'den Elazığ'a getirilerek tezgahlarda yerini aldı. Geçtiğimiz yıl 10 ile 15 lira arasında satılan ışkın, bu sene 20 TL'den alıcı bulmaya başladı. Işkının, her türlü virüse karşı bağışıklığı güçlendirecek ideal bir yiyecek olduğu belirtilirken, bir çok uzman da öneride bulunuyor.

Yayla muzu sezonunu açtıklarını belirten Rıza Tekin, "Ovacık'ın Munzur Dağları'ndan geliyor. Bunlar yüksek dağlarda oluyor ve soğuğu sever. Özellikle şeker ve tansiyona çok faydası var. Kanı da aşırı derecede sulandırır, doğaldır. Has bir dağ ışkınıdır. Sezonu da iki gündür açtık. Fiyatları da şuanda 20 liradan başladı. Günlük taze geliyor. İnsanoğlunun ulaşmadığı yerlerde yetişiyor, tamamen organik" dedi.

30 yıldır bu mevsimde ışkın sattığını belirten Hüseyin Sevgi Ovacık ise "Yayla muzu, her türlü hastalığa kolesterole bire birdir. Yiyen hakikaten şifasını da buluyor. Önceleri kimse yayla muzunu bilmezdi, daha sonra millet buna alıştı. Ondan sonra bayağı satış oldu" diye konuştu.

Bir çok uzman gibi Elazığlı ünlü İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay da daha önce sık sık ışkını önermişti. Prof.Dr. Karatay, ışkının özellikle antioksidan, C vitamini olduğunu belirterek, Omega 3-6,minerallerle dolu olduğunu ve beyin, tiroit, kalp, karaciğer dostu olduğunu aktararak dikkat çekmişti. - ELAZIĞ

Tam bir şifa deposu, 'doğunun muzu' ışkın tezgahlarda yerini aldı
Tam bir şifa deposu, 'doğunun muzu' ışkın tezgahlarda yerini aldı
Tam bir şifa deposu, 'doğunun muzu' ışkın tezgahlarda yerini aldı
Tam bir şifa deposu, 'doğunun muzu' ışkın tezgahlarda yerini aldı
Tam bir şifa deposu, 'doğunun muzu' ışkın tezgahlarda yerini aldı
Tam bir şifa deposu, 'doğunun muzu' ışkın tezgahlarda yerini aldı
Tam bir şifa deposu, 'doğunun muzu' ışkın tezgahlarda yerini aldı
Tam bir şifa deposu, 'doğunun muzu' ışkın tezgahlarda yerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya'da kripto para uzmanı ölü bulundu, bilgisayarı inceleme altında
Antalya'da kripto para uzmanı ölü bulundu, bilgisayarı inceleme altında
İranlı broker, kaldığı apartın odasında ölü bulundu
İranlı broker, kaldığı apartın odasında ölü bulundu
Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü
Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Vedat Bilgin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Sergen Acun Ilıcalı Burcu Biricik Toprak Sergen
Spor Hakan Kutlu Mete Kalkavan Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tam bir şifa deposu, "doğunun muzu" ışkın tezgahlarda yerini aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 11:21:24. #1.14#

title