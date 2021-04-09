Tam bir doğa aşığı

TRT'nin sevilen programı Fazlası Zarar'ın güzel sunucusu Ezgi Sertel'in kimsenin bilmediği bir özelliği olduğu ortaya çıktı.

Güzel sunucunun 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olduğu öğrenildi.

Ekranların sevilen ismi doğup büyüdüğü Safranbolu'dan aşılanan doğa aşkının meslek edinmiş. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümü mezunu olan Sertel, doğaya olan ilgisini "Benim için ağaç demek, hayat demek, huzur demek. Profesyonel olarak ormanlardan uzak olsam da kişi olarak ormandan, yeşilden hiç kopmadım" sözleriyle anlattı.

İkizlerim doğa da büyütmek istiyorum

İki çocuk annesi olan Sertel, çocuklarına da doğa aşkını aşılamak için elinden geleni yapacağını ekledi. Sertel, "Ne demişler 'ağaç yaşken eğilir'. Daha çok küçükler ama kuş seslerini çıkararak, ağaçtaki sincapları göstererek doğa sevgisini aşılamaya çalışıyorum" dedi.

Çocuklarının büyümesi için sabırsızlandığını ekleyen güzel sunucu, onlarla yapacağı orman aktivitelerini iple çektiğini söyledi.

Kaynak: Bültenler