Tam Bana Göre Turnuva

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen ve ülkenin dört bir yanından katılımın sağlandığı, Tam Bana Göre Gençlik Festivali'ne Mamak Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu masa tenisi turnuvası damga vurdu.

12 belediyenin katıldığı, 2 gün süren turnuva heyecan dolu anlara sahne olurken, Şampiyonluk ipini Şahinbey Belediyesi göğüsledi. Turnuvanın 2'si. Sultanbeyli Belediyesi, 3. 'sü ise Haliliye Belediyesi oldu.

En büyük yatırımları yarınlarımız için yapıyoruz

Mamak'ı bir spor şehri yapmayı hedefinde olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İlçe genelindeki en büyük yatırımları yarınlarımız için yapıyoruz. Bu güne kadarki çalışmalarımızı da bu vizyon etrafında şekillendirdik ve festival aracılığı ile gençlerimize tanıtıyoruz" dedi.

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