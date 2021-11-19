ANKARA (Habermetre) - TAM BANA GÖRE FESTİVALİN İLGİ ODAĞI MUŞ BELEDİYESİ Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Tam Bana Göre Festival'de Muş Belediyesi açtığı stantla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Kadim şehri merak eden ziyaretçilerin bilgilendirildiği ve yöresel ürünlerin ikram edildiği festivalde Muş standı organizasyonun 4. gününde de yoğun ilgi görüyor.

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