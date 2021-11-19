TAM BANA GÖRE FESTİVALİN İLGİ ODAĞI MUŞ BELEDİYESİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TAM BANA GÖRE FESTİVALİN İLGİ ODAĞI MUŞ BELEDİYESİ

Habermetre - Haberler | Toplum
TAM BANA GÖRE FESTİVALİN İLGİ ODAĞI MUŞ BELEDİYESİ

TAM BANA GÖRE FESTİVALİN İLGİ ODAĞI MUŞ BELEDİYESİ Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Tam Bana Göre Festival'de Muş Belediyesi açtığı stantla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

ANKARA (Habermetre) - TAM BANA GÖRE FESTİVALİN İLGİ ODAĞI MUŞ BELEDİYESİ Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Tam Bana Göre Festival'de Muş Belediyesi açtığı stantla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Kadim şehri merak eden ziyaretçilerin bilgilendirildiği ve yöresel ürünlerin ikram edildiği festivalde Muş standı organizasyonun 4. gününde de yoğun ilgi görüyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title