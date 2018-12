Tam 25 Ton: Yılbaşı Öncesi Büyük Operasyon

İzmir'in Aliağa ilçesinde sirke fabrikasına düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanan 14 tonu şişelenmiş 25 ton sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir sirke fabrikasında sahte içki imal edilip piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Ekipler, yaklaşık iki aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyonun düğmesine bastı. Bir tıra koliler halinde sahte içki yüklendiği sırada operasyon düzenlendi. Fabrikada yapılan aramada yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanmış 14 tonu şişelenmiş, 11 tonu da şişelenmeye hazır 25 ton votka, 20 bin boş şişe, 80 bin kapak, 30 bin bandrol, 28 tonluk dört tank, birer dolum, kapak ve etiket makinesi, 1 ton arıtma tuzu ele geçirildi. Ekipler, adreste bulunan E.G., M.A., Z.D, M.Y., M.E., A.D., E.G., O.T. isimli şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde firari M.D'nin 3 ay önce sirke fabrikasını aylık 23 bin 600 liraya kiraladığını söyledikleri öğrenildi. Yapılan araştırmada fabrikanın sirke imal etmek için izinler aldığı, fabrikada imal edilen sahte içkilerin bir kısmının turistik yerlere sevk edildiği öğrenildi. Şüpheli M.D'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

(Nimet Ergün/İHA)