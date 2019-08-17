Tam 20 yıl önce depremin acı yüzüyle karşılaştık

17.08.2019 17:30

Türkiye'nin hatırlamak dahi istemediği o kara gece...Tarihler 17 Ağustos 1999'u gösterirken, Marmara bölgesinde deprem havası esiyordu. Saatler 3: 02'yi gösterdiğinde herkesi uykuda yakaladı o asrın felaketi… Çığlık sesleri korkuya karıştı. Tüm ülkeyi tarifsiz bir acı kapladı. 7,4 büyüklüğündeki deprem tam 45 saniye sürdü. İşte ne olduysa o 45 saniyelik zamanda oldu. Hayatımızın en uzun 45 saniyesiydi belki de. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan depremden Kocaeli kadar, Gölcük, Düzce, Sakarya, İstanbul ve Yalova da etkilendi. Resmi verilere göre, 17 bin 480 kişi bu depremde hayatını kaybederken, on binlerce kişi de yaralandı. Depremin yarası en ağır Kocaeli'ndeydi. Kayıp oldukça fazlaydı. 9 bin 477 kişi hayatını kaybetmişti... Depremde 35 bin 180 konut, 5 bin 770 iş yeri yıkıldı, ya da ağır hasar gördü. 17 Ağustos depremi Türkiye'nin bugüne kadar gördüğü en büyük doğal afetlerden biri olarak kayıtlardaki yerini aldı. Bitmek bilmeyen o geceden geriyeyse işte bu izleri silinmeyen görüntüler kaldı. Şimdi o büyük depremin üzerinden 20 yıl geçti. Geçti geçmesine ama, acılar, anılar, yaralar hala ilk günkü gibi…

(İHA)

Kaynak: İHA