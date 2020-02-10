TALPA'dan uçak kazasıyla ilgili bilgi kirliliği uyarısı

10.02.2020 09:16 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:16

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA), İstanbul'daki uçak kazasının ardından, veriler henüz uzmanlar ve yetkili birimler tarafından incelenmeden yapılan havacılık biliminden uzak açıklama ve beyanlarla ilgili hukuksal süreç başlatıldığını duyurdu.

TALPA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy imzasıyla yapılan açıklamada, uçak kazasında yaşamlarını yitiren ve yaralanan yolcuların ve mürettebatın üzüntüsü içinde olduklarını belirterek, kaza sonrasında veriler henüz uzmanlar ve yetkili birimler tarafından incelenmeden, çeşitli medya kuruluşlarında bazı kişilerce yanlış ve hatalı yorumlar yapıldığı kaydedildi.

Havacılık alanında uzmanlığı bulunmayan kişilerin, kamuoyu karşısına çıkarılmasının ciddi anlamda bilgi kirliliğine ve kamuoyunda yanlış algılamalara yol açtığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte, Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) olarak davet edildiğimiz tüm medya kuruluşlarının yayınlarına katılmaya ve elimizden geldiğince sorularına cevap vermeye çalıştık. Uzman olduğumuz konularda hiçbir meslek grubunu ve birimini savunmadan veya suçlamadan, kazaya etken olabilecek ve kamuoyunun merak ettiği hususlarda tamamen objektif bir biçimde ve teknik düzeyde bilgilendirmeler yapmaya çalıştık. Yine bu süreçte, kendilerini 'otorite ve uzman' olarak tanıtan söz konusu kişilerin verdikleri dayanaksız, zamansız, anlamsız ve en önemlisi teyit edilmemiş hatta havacılık literatüründe dahi yer almayan bilgileri düzeltmek için de çaba sarf ettik. Temennimiz bundan sonra benzer kazaları yaşamamamız yönündedir ancak olası durumlarda medya kuruluşlarının da kamuoyunu bilgilendirirken daha itinalı ve seçici davranarak havacılık uzmanlığı konusunda tereddüt bulunmayan, bilgisi, deneyimi ve birikimi ile genel kabul görmüş kişileri ve kurum/kuruluş temsilcilerini ekranlara getirmesinin gereğine ve önemine inanıyoruz."

TALPA'nın, Türkiye'de gelişen ve büyüyen sivil havacılığın, havayollarının ve meslektaşlarının itibarına gölge düşürecek, havacılık biliminden uzak her türlü bilgi, yayın, yorum ve açıklamaların karşısında olduğu belirtilen açıklamada, TALPA olarak temel görevlerinden birinin de havacılık konusunda kamuoyunu doğru bilgilendirme olduğu kaydedildi.

Kaza sonrası, görsel, yazılı ve internet medyasında uzman sıfatıyla yapılan açıklamaların hepsinin titizlikle incelendiği ve gerçeğe dayanmayan, yolcuları korku, endişe ve paniğe sevk edecek nitelik taşıyan her türlü yorum ve değerlendirmelerin tespit edildiği bildirilen açıklamada, "Bilimsellikten uzak yorumlarıyla bilinçli veya bilinçsizce meslektaşlarımıza ve Türk Sivil Havacılığına da zarar veren söz konusu kişileri şiddetle kınıyoruz. Derneğimiz hukukçularının bahsi geçen açıklamaları hukuki çerçevede incelenmesi talimatının verildiğini de eklemekte fayda görüyoruz. Bu bağlamda konu ile ilgili olarak bilime uygun, sağduyulu değerlendirmelerde bulunan tüm uzmanlarımıza ise mesleğimiz ve havacılığımız adına teşekkürü bir borç biliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA