Taliyah'ın görsel güncellemesi tamamlandı: 2.5.0 yamasıyla sizlerle!
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Taliyah'ın görsel güncellemesi tamamlandı: 2.5.0 yamasıyla sizlerle!

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Taliyah'ın görsel güncellemesi tamamlandı: 2.5.0 yamasıyla sizlerle!

Taliyah'ın yeni görünümü sizce nasıl?

Geçtiğimiz haftalarda Taliyah'ın görünümü ile ilgili ortaya çıkan değişiklikler oyuncular tarafından farklı farklı yorumlanmıştı. Taliyah'ın kendine has fiziksel özelliklerinin sıradanlaştırıldığı konusunda eleştiriler gelmişti.

Yeni yapılan açıklama doğrultusunda Taliyah 2.5.0 yamasıyla yeni kart görünümüne kavuşacak. Güncelleme henüz getirilmedi. Eski haline göre marjinalliğini kaybetmiş gibi görünüyor. Legends of Runeterra'dan sonra LoL'de de mi değiştitirilecek sorusu akıllara geliyor.

Legends of Runeterra geçmiş yama notlarına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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