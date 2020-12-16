Talisca, "Yakında birlikteyiz" cümlesini takipçi kazanmak için yazmış
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Talisca, "Yakında birlikteyiz" cümlesini takipçi kazanmak için yazmış

16.12.2020 09:33 | Son Güncelleme: 16.12.2020 09:46
Talisca,

Instagram'da 1 milyon takipçi sayısına ulaşmak için Beşiktaş taraftarının duygularına yönelik hareket eden Talisca, bu sayede kısa sürede binlerce takipçi kazandı.

Kariyerine Çin ekibi Guangzhou Evergrande takımında devam eden Anderson Talisca, Instagram paylaşımlarıyla taraftarı heyecanlandırdı. Siyah-beyazlıların eski yıldızının "Yakında birlikteyiz" ifadeleri "Geri dönüyor" yorumlarına neden olsa da işin gerçeği başka.

Instagram'da 1 milyon takipçi sayısına ulaşmak için Beşiktaş taraftarının duygularına yönelik hareket eden futbolcu, bu sayede kısa sürede binlerce takipçi kazandı.

GENÇLER 2025'E KADAR KARTAL

Beşiktaş yönetimi, iki genç oyuncusu ile 2025'e kadar sözleşme uzattı. Rıdvan Yılmaz ile yıllık 1 milyon TL'ye anlaşma yapan yönetim, Ersin Destanoğlu ile de 1 milyon 700 bin TL karşılığında anlaşıp Utku Yuvakuran ile maaşını eşitledi.

BEŞİKTAŞ'A İKİ ŞOK BİRDEN

Kartal'da Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi. Yalçın, tedbirsiz olarak disipline verildiği için kupa maçında sahada olacak. Öte yandan Beşiktaş'ta dün bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Sosyal medyada bu oyuncunun son 4 maçta kaleyi koruyan Utku Yuvakuran olduğu iddia edildi.

(Sabah)

Haber Yorumları (2)
BJK: sendemi talisca. . .
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1907: :))))))))))))
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500
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