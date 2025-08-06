FeyenoordFenerbahçe maçında Talisca'nın kadroda yer almaması futbolseverlerin dikkatini çekti. Talisca'nın sakatlık durumu veya başka bir nedenle kadroda olmaması konusu merak konusu oldu. Talisca'nın durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Peki, Talisca sakat mı, Talisca nerede, neden yok?

TALİSCA SAKAT MI, NEDEN YOK?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord takımıyla karşı karşıya geldi. Maçta Feyenoord, 1-0'lık skorla öne geçti. Fenerbahçe, bu skorun ardından maçı çevirmek için mücadele ediyor.

Fenerbahçe'nin 11'i, İrfan Can Eğribayat, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, İrfan Can Kahveci, En Nesyri.

Talisca kadroda yer almıyor.

Talisca'nın neden kadroda yer almadığı ile ilgili resmi açıklama bulunmuyor.