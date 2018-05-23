Beşiktaş, Talisca'nın Yerine Gerson'un Transferine Hazırlanıyor

Lig bitmeden önce yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, takımdan ayrılan Anderson Talisca'nın alternatifini İtalya'da buldu… Siyah-beyazlı kulübün Roma forması giyen Gerson'u kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve bu kapsamda görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

TALISCA'DAN FARKLI PROFİLİ VAR

Sabah'ın haberine göre; Roma'da zaman zaman forma şansı bulsa da istediği kadar süre alamamaktan yakınan Gerson'un Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında… Talisca'nın aksine, golcü değil daha klasik bir 10 numara profili çizen Brezilyalı yıldızın, 21 yaşında olması siyah-beyazlıları cezbeden başka bir nokta… Başkan Fikret Orman ve ekibinin, Roma ile anlaşma sağlanması halinde yapılacak sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduracağı öğrenildi. Bu transferin önümüzdeki birkaç hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.

GERSON DA SILVA KİMDİR?

Forvet arkası ve sağ kanat bölgelerinde de oynayabilen Gerson, bu sezon 8'i ilk 11 olmak üzere 24 Serie A maçında süre aldı. İyi bir ara pasçı olan Brezilyalı futbolcunun en zayıf yönü ise konsantrasyonunu çabuk kaybetmesi ve son vuruşlarının zayıf olması.