Talisca'nın Beşiktaş'a Maliyeti 25 Milyon Euroyu Bulacak

Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı yıldızı Talisca'nın bonservisini almaya karar verirse diğer giderlerle birlikte bu transferin maliyeti yüzde 20 dolayında artacak ve siyah beyazlı kulübün kasasından çıkacak tutar 25 milyon Euro'yu bulacak.

Beşiktaş, Manchester United'ın 40, Roma'nın da 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Anderson Talisca için 21 milyon Euro öderse, bonservisini alma önceliğine sahip.

Ancak siyah beyazlılar, Brezilyalı yıldızın tapusuna sahip olmaya karar verirse maliyeti sadece 21 milyon Euro ile sınırlı kalmayacak. Çünkü Talisca'nın Menajeri Carlos Leite'nin de bu işten pay istediği ortaya çıktı.

KENDİ PAYINI DA İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde Londra'da gerçekleştirilen görüşmede Leite'nin, "21 milyon Euro'yu siz Benfica'ya vereceksiniz. Ancak benim payımı da hesaba katmanız gerekiyor" dediği öğrenildi.

Beşiktaş, Leite'ye de ödeme yaparsa, diğer giderlerle birlikte bu transferin maliyeti yüzde 20 civarında yükselerek 25 milyon Euro'yu bulacak. (Sabah)