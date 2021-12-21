MİNİBÜSÜN KAPISINA GİZLENEN 26 KİLO 450 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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MİNİBÜSÜN KAPISINA GİZLENEN 26 KİLO 450 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, TEM Otoyolunda takibe alınarak durdurulan minibüste narkotik köpeği 'Talisca' ile yapılan aramada kapı paneline gizlenen 26 kilo 450 gram eroin ele geçirildi.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, TEM Otoyolunda takibe alınarak durdurulan minibüste narkotik köpeği 'Talisca' ile yapılan aramada kapı paneline gizlenen 26 kilo 450 gram eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. TEM Otoyolunda takibe alınan minibüs durduruldu. Narkotik köpeği 'Talisca' ile arama yapıldı. Talisca minibüsün içerisinde kapının olduğu bölgede tepki verdi. Kapının iç döşemesi söküldüğünde uyuşturucu dolu paketler görüldü. Kapı paneline gizlenen 50 paket halinde 26 kilo 450 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MİNİBÜSÜN KAPISINA GİZLENEN 26 KİLO 450 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

MİNİBÜSÜN KAPISINA GİZLENEN 26 KİLO 450 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

MİNİBÜSÜN KAPISINA GİZLENEN 26 KİLO 450 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

MİNİBÜSÜN KAPISINA GİZLENEN 26 KİLO 450 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

MİNİBÜSÜN KAPISINA GİZLENEN 26 KİLO 450 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

MİNİBÜSÜN KAPISINA GİZLENEN 26 KİLO 450 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

MİNİBÜSÜN KAPISINA GİZLENEN 26 KİLO 450 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

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