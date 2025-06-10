Talisca ayrılıyor mu, Talisca gitti mi?

Talisca ayrılıyor mu, Talisca gitti mi?
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Süper Lig devi Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan transfer olan Anderson Talisca çarpıcı açıklamalarda bulundu. Jogo Aberto'ya konuşan Talisca, Al Nassr'dan ayrıldıktan sonra Bahia'ya dönüş ihtimali olduğunu söyledi. Talisca ayrılıyor mu, Talisca gitti mi?

Fenerbahçe'nin devre arsında transfer ettiği Anderson Talisca çarpıcı açıklamalar yaptı. Talisca ayrılığa yeşil ışık yakarak, ''Ulaşmak istediğim birçok hedefim var ve bunları Bahia'da da gerçekleştirebileceğimi biliyorum. Ayrıca 15 yıldır Brezilya dışındayım ve bu da ailevi açıdan zorlayıcı oluyor. Ama kulüp olarak Bahia bugün değişti. Bence şu an kulüp beni geri almak için hazır.'' dedi. Talisca ayrılıyor mu, Talisca gitti mi?

TALİSCA AYRILIYOR MU?

Al Nassr'dan Suudi Arabistan'a gidebileceğini ancak Fenerbahçe'ye söz verdiğini söyleyen Talisca, " Bahia'ya devre arasında dönebilirdim ancak ben Fenerbahçe'ye söz vermiştim, kulüp başkanıyla konuşmuştum. Tüm Türkiye seferber oldu, çünkü rakip takımda da oynamıştım, bu yüzden sözümü verdim." dedi.

'6 AY SONRA SÖZLEŞME İMZALAYABİLİRİM''

Brezilya'ya geri dönüşüne dair soruya cevap veren Anderson Talisca, "Fenerbahçe ile sözleşmem 1.5 yıllık, yani 6 ay sonra ön sözleşme imzalayabilirim. Bahia'yla çok sık konuşuyoruz. Bu sadece bana değil, kulübe de bağlı. Ama biliyoruz ki bu hem kulüp hem de kariyerim için devasa bir dönüşüm olacak. Genelde futbolcular 31-32 yaşında geri dönmek istemez" ifadelerini kullandı.

''BAHİA BENİ ALMAK İÇİN HAZIR''

Sözlerine devam eden yıldız oyuncu, ''Altı ay önce, Al-Nassr'dan kulüple karşılıklı anlaşarak ayrılmaya karar verdiğimde Bahia ile bir görüşmemiz olmuştu. Cadu ile sürekli konuşuyorum, bu yüzden sık sık görüşüyoruz. O da menajerim Carlos ile sık iletişimde. Görüşmeler ilerliyor, ana noktaları netleştiriyoruz çünkü kariyerimde ulaşmak istediğim birçok hedefim var ve bunları Bahia'da da gerçekleştirebileceğimi biliyorum. Ayrıca 15 yıldır Brezilya dışındayım, çocuklarımın büyümesini izliyorum ama bazen uzakta oluyorum, bu da ailevi açıdan zorlayıcı oluyor. Ama kulüp olarak Bahia bugün çok değişti, çok büyüdü. Harika bir organizasyona sahip. Bence şu an kulüp beni geri almak için hazır.'' sözlerini sarf etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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