TALİSCA, 20 KİLO 600 GRAM EROİNİ BULDU
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TALİSCA, 20 KİLO 600 GRAM EROİNİ BULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, TEM Otoyolunda takibe alınarak durdurulan TIR'da narkotik köpeği "Talisca" ile yapılan aramada 20 kilo 600 gram eroin ve 1 kilo metamfetamin ele geçirildi.

KOCAELİ'de, TEM Otoyolunda takibe alınarak durdurulan TIR'da narkotik köpeği "Talisca" ile yapılan aramada 20 kilo 600 gram eroin ve 1 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolunda takibe aldığı TIR'ı durdurdu. TIR'da narkotik köpeği "Talisca" ile arama yapıldı. Aracın çekicisine giren Talisca, aracın içerisinde panelin olduğu yerde tepki verdi. Ön panelin sökülmesi ile içeriye konulan 40 paket halinde 20 kilo 600 gram eroin ve 2 paket halinde 1 kilo metamfetamin ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TALİSCA, 20 KİLO 600 GRAM EROİNİ BULDU
TALİSCA, 20 KİLO 600 GRAM EROİNİ BULDU
TALİSCA, 20 KİLO 600 GRAM EROİNİ BULDU
TALİSCA, 20 KİLO 600 GRAM EROİNİ BULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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