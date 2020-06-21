Talim ve Terbiye Kurulu'ndan KLÜ Rektörü Şengörür'e ziyaret
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Talim ve Terbiye Kurulu'ndan KLÜ Rektörü Şengörür'e ziyaret

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı üyeleri, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Talim ve Terbiye Kurulu'ndan KLÜ Rektörü Şengörür'e ziyaret
21.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:02

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı üyeleri, Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Kurul Başkanlığı Bakanlık Müfettişi Yusuf Alparslan, Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Yücel ile başkanlık üyesi Hüseyin Korkut, kurul çalışmaları hakkında Şengörür'e bilgi verdi.

Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde sosyal sorumluluk alanında pek çok başarılı işbirliklerini hayata geçirdiklerini belirtti.

Eğitim ve öğretime çok büyük önem verdiklerini ifade eden Şengörür, şunları kaydetti:

"Başta toplum, ekonomi, kültür ve sağlık alanları olmak üzere ilimizin her alanda gelişmesi için kamu, sanayi ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeye büyük önem gösteriyoruz. Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal sorumlulukta en çok işbirliği gerçekleştirdiğimiz kurumdur. Son 3 yılda 23 sosyal sorumluluk projesini başarıyla uyguladık. Projelerimizde toplumumuzun dezavantajlı kesimlerini önceliyoruz. Bu sayede toplumsal dayanışmaya katkı sağlıyoruz."

Ziyarette, KLÜ Genel Sekreteri Ahmet Şimşek de hazır bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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