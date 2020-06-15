Talihsiz sürücü çaresizce kamyonetin yanmasını izledi Talihsiz sürücü çaresizce kamyonetin yanmasını izledi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Giresun istikametine giden kamyonet elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Talihsiz sürücü çaresizce kamyonetin yanmasını izledi

GİRESUN - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Giresun istikametine giden kamyonet elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi karayolunda Giresun istikametine giden Hasan Çakmak'a ait 19 TD 920 plakalı kamyonet, aracın elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle alev aldı. Aracın sürücüsü bulunduğu Şaplica mevkiinde telefonun çekmemesi nedeniyle yardım isteyememesi üzerine aracın yanmasına engel olamadı.

Olay yerinden aracıyla geçen vatandaşlar telefonun çektiği Asarcık mevkiine geldiklerinde itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdiler. Araç sürücüsü telefonunun sinyal alamaması nedeniyle ekiplere haber veremediğinden dolayı çaresizce kamyonetin alev alev yanmasına seyirci kaldı. Yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri alev alan kamyoneti söndürdüler ve trafiğin kontrolünü sağladılar. Yanan kamyonet daha sonra çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA