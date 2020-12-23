Talihsiz kadın 3 metrelik çukura düştü
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Talihsiz kadın 3 metrelik çukura düştü

23.12.2020 16:56 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:01
Talihsiz kadın 3 metrelik çukura düştü

Aydın'ın Çine ilçesinde bir evde göçük meydana geldi.

Aydın'ın Çine ilçesinde bir evde göçük meydana geldi. 3 metrelik çukura düşen talihsiz kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Soğancılar Mahallesi'ndeki bir evin bahçe kısmındaki hayvan damının bulunduğu alanda göçük meydana geldi. O esnada göçüğün bulunduğu yerden geçmekte olan Nurten Ş. (54) 3 metrelik çukura düştü. Gürültüyü duyup olay yerine gelen Nurten Ş.'nin yakınları hemen itfaiyeye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çine İtfaiye Amirliği ekipleri çukura düşen kadını merdiven yardımı ile yukarıya çıkardı. Nurten Ş. ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AYDIN

Talihsiz kadın 3 metrelik çukura düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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