Talihsiz Çocuk Ayağını Yürüyen Merdivene Sıkıştırdı

Kanada'da annesi Andrea Diaczok ile beraber uçak seyahatinden sonra havaalanında yürüyen merdivene binen iki yaşındaki Julian Lee, ayakkabısını yürüyen merdiven paletine sıkıştırınca ayağı kırıldı.

ANNE DURDURMA BUTONUNA BASTI

Vancouver Havalanında meydana gelen olayda, küçük çocuk ailesi ile merdivenden yukarı çıkarken botu palette sıkıştı, botu parçalanan çocuğun ayağı da kırıldı. 22 haftalık hamile olan anne Andrea, çocuğun aniden paletler arasına sıkıştığını görünce acil butonuna basarak yardım için bağırdığını söyledi.

BOTU BIÇAKLA KESTİLER

Annenin çığlıkları üzerine havaalanı görevlileri bıçak ile botu keserek çocuğun ayağını kurtardı. Hastanede tedavi edilen çocuğun annesi çocuğun botunun fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak aileleri uyardı.