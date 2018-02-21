Talihsiz Çocuk Ayağını Yürüyen Merdivene Sıkıştırdı
Kanada'da bulunan Vancouver Havalimanının yürüyen merdivenlerini kullanan 2 yaşındaki çocuğun botu merdiven paletine sıkışınca ayağı kırıldı. Anne o anların fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Kanada'da annesi Andrea Diaczok ile beraber uçak seyahatinden sonra havaalanında yürüyen merdivene binen iki yaşındaki Julian Lee, ayakkabısını yürüyen merdiven paletine sıkıştırınca ayağı kırıldı.
ANNE DURDURMA BUTONUNA BASTI
Vancouver Havalanında meydana gelen olayda, küçük çocuk ailesi ile merdivenden yukarı çıkarken botu palette sıkıştı, botu parçalanan çocuğun ayağı da kırıldı. 22 haftalık hamile olan anne Andrea, çocuğun aniden paletler arasına sıkıştığını görünce acil butonuna basarak yardım için bağırdığını söyledi.
BOTU BIÇAKLA KESTİLER
Annenin çığlıkları üzerine havaalanı görevlileri bıçak ile botu keserek çocuğun ayağını kurtardı. Hastanede tedavi edilen çocuğun annesi çocuğun botunun fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak aileleri uyardı.
-
vermezlerse gaçacam yanıom artıkCevap Yaz 8 27 Yayından KaldırBYZİ: Ben itfaiyeci dayı ile konuştum yarın 1230 da seni çam ağacının gölgesinde bekliyecekmiş. Gelsin dedi1 Yayından KaldırSELMAYI AYDINLATAN: abla yanlıs cok yanlıs geldin sen.1 Yayından KaldırGAZOZ: Kaçmazsan adam değilsin2 Yayından KaldırSEKO: Abla yanlış yerdesin28 Yayından Kaldır