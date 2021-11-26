Talihsiz anne oğlunun cansız bedenini buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Talihsiz anne oğlunun cansız bedenini buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Talihsiz anne oğlunun cansız bedenini buldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 yıldır eşinden ayrı olduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen adam annesiyle birlikte yaşadığı evin merdiven boşluğunda kendisini iple asarak intihar etti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 yıldır eşinden ayrı olduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen adam annesiyle birlikte yaşadığı evin merdiven boşluğunda kendisini iple asarak intihar etti. İntihar eden adamın cansız bedenini ise annesi buldu.

Alaşehir'in Yeşilyurt Mahallesi'nde oturan A.I (41) bugün saat 17.00 sıralarında evlerinin merdiven boşluğuna kendini iple asarak intihar etti. Evde annesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen A.I'nın cansız bedenini ise annesi H.I buldu. Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne sinir krizi geçirirken, jandarmanın olayla ilgili araştırmasının devam ettiği bildirildi.

A.I'nın 4 yıldır eşinden ayrı olduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.

(Hüseyin Keskin/ İHA)

Barışmak için intihara kalkıştığı eşine böyle seslendi: 'Merve kurban olayım geri dön'

Barışmak için intihara kalkıştığı eşine böyle seslendi: "Merve kurban olayım geri dön"

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title