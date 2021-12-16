Taliban, yurt dışında dondurulan rezervlerin Afgan halkına ait olduğunu belirtti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taliban, yurt dışında dondurulan rezervlerin Afgan halkına ait olduğunu belirtti

Taliban, yurt dışında dondurulan rezervlerin Afgan halkına ait olduğunu belirtti
AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'da Taliban yönetimi, yurt dışında dondurulan rezervlerin Afgan halkına ait olduğunu belirtti.

Afganistan'da Taliban yönetimi, yurt dışında dondurulan rezervlerin Afgan halkına ait olduğunu belirtti.

Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, başkent Kabil'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, yurt dışında dondurulan rezervlerin Afganistan hükümetine değil, halkına ait olduğunu söyledi.

Yurt dışında dondurulan paraların eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye ait olmadığını ifade eden Birader, bu konuda dünya ülkelerinin duyarsız olduğunu belirtti.

Birader, ülkede ekonomik durumun kötüleşmesinin diğer ülkeleri de olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

ABD'nin, Afganistan'dan ayrıldığı için kendince bu ülkeden intikam almaya çalıştığını söyleyen Birader, yurt içindeki ABD müttefiklerinin de ülke ekonomisinin sorunlu olmasını istediği değerlendirmesinde bulundu.

Birader, "Ülkede ekonomik sorunlar gün geçtikçe daha da artıyor. Ekonomik sorunları olan bir ülke sadece kendisine değil başka ülkelere de zarar verebilir." dedi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 8 Aralık'ta Afganistan'daki insani durumun kötüye gittiğini açıklamıştı.

Taliban'ın, Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeye yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

Uzmanlar, ülkenin ekonomik felakete doğru hızla ilerlediği uyarısı yapıyor.

ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurmuştu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Afganistan'da bu kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik 'Zehir' operasyonu başlattı

Emniyet, yılbaşı öncesi sahte içki üretenlere yönelik "Zehir" operasyonu başlattı

 Yeni yıl öncesi piyasaya kaçak, sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik 81 İlde 'Zehir' operasyonu başlatıldı

Yeni yıl öncesi piyasaya kaçak, sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik 81 İlde 'Zehir' operasyonu başlatıldı

 Son dakika haberleri... Emniyetin yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği tespit edilen 60 şüpheliye yönelik ülke genelinde başlattığı 'Zehir' operasyonunda 31 bin 343 litre...

Son dakika haberleri... Emniyetin yılbaşı öncesi sahte içki ürettiği tespit edilen 60 şüpheliye yönelik ülke genelinde başlattığı "Zehir" operasyonunda 31 bin 343 litre...

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title