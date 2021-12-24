Taliban yönetimi, hapishanelerdeki uyuşturucu bağımlılarını tedavi ediyor.
Hapishanenin genel görüntüsü Tabela detayı Tutuklu ve mahkumlar Muhammed adlı mahkumla röportaj Detaylar Beşir Ahmet isimli mahkumun söyledikleri Detaylar Hapishane müdür vekili Mavlawi Mansuri'nin açıklamaları Mahkumlardan detaylar Taliban yönetimi, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar...
Hapishanenin genel görüntüsü
Tabela detayı
Tutuklu ve mahkumlar
Muhammed adlı mahkumla röportaj
Detaylar
Beşir Ahmet isimli mahkumun söyledikleri
Detaylar
Hapishane müdür vekili Mavlawi Mansuri'nin açıklamaları
Mahkumlardan detaylar Taliban yönetimi, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bulunan hapishanelerde uyuşturucu bağımlılarını tedavi ediyor.