Taliban yönetimi, hapishanelerdeki uyuşturucu bağımlılarını tedavi ediyor. - Haberler
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Taliban yönetimi, hapishanelerdeki uyuşturucu bağımlılarını tedavi ediyor.

AA - Haberler | Güncel

Hapishanenin genel görüntüsü Tabela detayı Tutuklu ve mahkumlar Muhammed adlı mahkumla röportaj Detaylar Beşir Ahmet isimli mahkumun söyledikleri Detaylar Hapishane müdür vekili Mavlawi Mansuri'nin açıklamaları Mahkumlardan detaylar Taliban yönetimi, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar...

Hapishanenin genel görüntüsü

Tabela detayı

Tutuklu ve mahkumlar

Muhammed adlı mahkumla röportaj

Detaylar

Beşir Ahmet isimli mahkumun söyledikleri

Detaylar

Hapishane müdür vekili Mavlawi Mansuri'nin açıklamaları

Mahkumlardan detaylar Taliban yönetimi, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bulunan hapishanelerde uyuşturucu bağımlılarını tedavi ediyor.

Taliban yönetimi, hapishanelerdeki uyuşturucu bağımlılarını tedavi ediyor.

Taliban yönetimi, hapishanelerdeki uyuşturucu bağımlılarını tedavi ediyor.

Taliban yönetimi, hapishanelerdeki uyuşturucu bağımlılarını tedavi ediyor.

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