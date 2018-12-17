Taliban ve ABD'li Yetkililer Birleşik Arap Emirlikleri'nde Görüşecek

Afgan Talibanı ve ABD'li yetkililer bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Afganistan'da 17 yıldır süren savaşı sona erdirmek için görüşmelerde bulunacak.

Afgan Talibanı ve ABD'li yetkililer Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görüşmelerde bulunacak. Afganistan Taliban'ı Sözcüsü Zabihullah Mujahid yaptığı açıklamada, Afganistan'da 17 yıldır süren savaşı sona erdirmek için yapılacak olan görüşmelere Suudi Arabistan, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) temsilcilerin de katılacağını bildirdi. Mujahid, Taliban ve ABD'nin Afganistan Özel Barış Elçisi Zalmay Halilzad'ın ayrıca Katar'da iki görüşme yapacağını da belirtti.

Taliban, başkent Kabil'deki hükumeti gayrı meşru ve Batı destekli olarak kabul etmesine ve Afgan hükumeti ile direk görüşmeleri şu ana kadar reddetmesine rağmen, bu görüşmeler Afganistan'daki çatışmaların sona erdirilmesi için yapılan diplomatik çabalar neticesinde gerçekleştirilecek.

Taliban, Afganistan'daki uluslararası güçlerin varlığının barışın önündeki en büyük engel olduğunu söylese de Kabil hükumetiyle karşılıklı tanınma, anayasa değişiklikleri ve kadın hakları gibi konular müzakere edilebileceği bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dr. Mohammad Faysal ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, görüşmelerin BAE'de yapılacağını doğrulayarak, ülkede yıllardır akan kanın durdurulmasını umut ettiğini söyledi. - ABU DABİ

Kaynak: İHA