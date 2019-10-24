Taliban üyelerinin makyajlı, çiçekli ve el ele fotoğrafları ortaya çıktı
Afganistan'da erkek Taliban üyelerinin yüzleri makyajlı ve el ele tutuştuğunu gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. New Yorklu bir fotoğrafçının Afganistan'ın Kandahar şehrinde ele geçirdiği fotoğraflar Avrupa'nın en büyük gösteri sanatları merkezi Barbican Centre'da sergilenecek.
Afganistan'da erkek Taliban üyelerinin yüzleri makyajlı ve el ele tutuştuğunu gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.
New Yorklu bir fotoğrafçının Afganistan'ın Kandahar şehrinde ele geçirdiği birbirinden ilginç 14 fotoğraf Avrupa'nın en büyük gösteri sanatları merkezi Barbican Centre'da sergilenecek. Euronews.com'da Görüntüle