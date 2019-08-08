Taliban üst düzey heyeti Özbekistan'a geldi

Taliban üst düzey heyeti Özbekistan'a geldi

Taliban'ın kurucularından Molla Abdul Gani Baradar'ın öncülüğündeki heyet, İran, Çin ve Endonezya ziyaretlerinden sonra Özbekistan'a geldi.

08.08.2019 10:47
Taliban üst düzey heyeti Özbekistan'a geldi

Taliban'ın kurucularından Molla Abdul Gani Baradar'ın öncülüğündeki heyet, İran, Çin ve Endonezya ziyaretlerinden sonra Özbekistan'a geldi.

Heyet, Taşkent Havaalanı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Afganistan Özel Temsilcisi İsmatulla Ergaşev tarafından karşılandı.

Taliban heyeti yarın Özbekistan İçişleri Bakanı Polat Babacanov ile görüşmede bulunacak. - TAŞKENT

Kaynak: İHA
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