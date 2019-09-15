Taliban, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne Afganistan'da getirdiği çalışma yasağını kaldırdı

Taliban, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne Afganistan'da getirdiği çalışma yasağını kaldırdı

Afganistan’da Taliban, Uluslararası Kızılhaç Örgütü’ne getirdiği yasağı kaldırdı ve kendi kontrolü altında olan bölgelerde bu kuruluşun çalışanlarının güvenliğini sağlayacağı güvencesinde bulundu

15.09.2019 10:45
Taliban, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne Afganistan'da getirdiği çalışma yasağını kaldırdı

Taliban, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne Afganistan'da getirdiği yasağı kaldırdı ve kendi kontrolü altında olan bölgelerde bu kuruluşun çalışanlarının güvenliğini sağlayacağı güvencesinde bulundu.


Taliban, Kızılhaç ile Dünya Sağlık Örgütü üyelerinin, bu ülkedeki aşı kampanyası sırasında görevlerinin dışına çıktıkları ve "şüpheli" davranışlarda bulundukları gerekçesiyle faaliyetlerini nisan ayında yasaklamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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