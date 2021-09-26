Taliban, Tacikistan'ı Afganistan'ın iç işlerine müdahale etmekle suçladı - Haberler
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Taliban, Tacikistan'ı Afganistan'ın iç işlerine müdahale etmekle suçladı

AA / Nuri Aydın - Haberler | Güncel
Taliban, Tacikistan'ı Afganistan'ın iç işlerine müdahale etmekle suçladı

Afganistan'da geçici Taliban hükümetinin "Başbakan Yardımcısı Vekili" Abdulgani Birader, Tacikistan'ı Afganistan'ın iç işlerine müdahale etmekle suçladı.

Afganistan'da geçici Taliban hükümetinin "Başbakan Yardımcısı Vekili" Abdulgani Birader, Tacikistan'ı Afganistan'ın iç işlerine müdahale etmekle suçladı.

ANI News'in haberine göre, Al Jazeera televizyonuna konuşan Birader, "Tacikistan iç işlerimize karışıyor. Her eylemin bir karşılığı olur." dedi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, güvelik tehditleri nedeniyle "binlerce savaşçıyı Tacikistan sınırındaki Takhar'a sevk ettiklerini" belirtmişti.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da 17 Eylül'de başkent Duşanbe'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısında yaptığı konuşmada, "Tehditlerin sorumluluk bölgemize sızma olasılığını önlemek için Afganistan çevresinde güvenlik koridoru oluşturmaya çağırıyorum." ifadesini kullanmıştı.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri
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