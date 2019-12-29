Taliban Şura Konseyi, Afganistan genelinde geçici ateşkesi kabul etti
Taliban örgütünün üst yönetimi olarak bilinen Şura Konseyi, Afganistan genelinde geçici ateşkesi kabul ettiklerini bildirdi
29.12.2019 20:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:30
Taliban örgütünün üst yönetimi olarak bilinen Şura Konseyi, Afganistan genelinde geçici ateşkesi kabul ettiklerini bildirdi.
AP haber ajansı söz konusu ateşkesin örgütün ABD ile bir barış anlaşması imzalamasına imkan tanımak amacıyla kabul edildiğini aktardı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com