Taliban Şura Konseyi, Afganistan genelinde geçici ateşkesi kabul etti
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Taliban Şura Konseyi, Afganistan genelinde geçici ateşkesi kabul etti

Taliban örgütünün üst yönetimi olarak bilinen Şura Konseyi, Afganistan genelinde geçici ateşkesi kabul ettiklerini bildirdi

29.12.2019 20:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 20:30
Taliban Şura Konseyi, Afganistan genelinde geçici ateşkesi kabul etti

Taliban örgütünün üst yönetimi olarak bilinen Şura Konseyi, genelinde geçici ateşkesi kabul ettiklerini bildirdi.


AP ajansı söz konusu ateşkesin örgütün ABD ile bir barış anlaşması imzalamasına imkan tanımak amacıyla kabul edildiğini aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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