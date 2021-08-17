Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, "Bizim ile savaşmış karşımızda olmuş A'dan z'ye kimseden intikam almayacağız....
Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, "Bizim ile savaşmış karşımızda olmuş A'dan z'ye kimseden intikam almayacağız. Bu savaştan biz de zarar gördük. Afganistan'ın güvenliğini ve huzurunu istiyoruz" dedi.
Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, "Bizim ile savaşmış karşımızda olmuş A'dan z'ye kimseden intikam almayacağız. Bu savaştan biz de zarar gördük. Afganistan'ın güvenliğini ve huzurunu istiyoruz" dedi. - KABİL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı