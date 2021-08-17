Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, "Bizim ile savaşmış karşımızda olmuş A'dan z'ye kimseden intikam almayacağız....

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, "Bizim ile savaşmış karşımızda olmuş A'dan z'ye kimseden intikam almayacağız. Bu savaştan biz de zarar gördük. Afganistan'ın güvenliğini ve huzurunu istiyoruz" dedi.