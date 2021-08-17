Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, "Daha önceden kimin nereye çalıştığının bir önemi yok. İntikam amacı...
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Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, "Daha önceden kimin nereye çalıştığının bir önemi yok. İntikam amacı...

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, 'Daha önceden kimin nereye çalıştığının bir önemi yok. İntikam amacı...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, "Daha önceden kimin nereye çalıştığının bir önemi yok. İntikam amacı gitmeyeceğiz ve kimsenin evine girilmeyecek.

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, "Daha önceden kimin nereye çalıştığının bir önemi yok. İntikam amacı gitmeyeceğiz ve kimsenin evine girilmeyecek. Size bu konuda güvence veriyorum" dedi. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, "Daha önceden kimin nereye çalıştığının bir önemi yok. İntikam amacı... - Haberler
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