Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, "Daha önceden kimin nereye çalıştığının bir önemi yok. İntikam amacı...

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, "Daha önceden kimin nereye çalıştığının bir önemi yok. İntikam amacı gitmeyeceğiz ve kimsenin evine girilmeyecek.