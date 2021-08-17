Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, "Bugün itibariyle Afganistan'da bize karşı duran herkese düşmanlığımızın sona...
Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, "Bugün itibariyle Afganistan'da bize karşı duran herkese düşmanlığımızın sona erdiğini duyuruyoruz" ifadelerini kullanarak, Kabil'deki güvenliğin günden güne iyiye gideceğini, tüm Avrupalı ve diğer misyonların güvenliğinin...
Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, "Bugün itibariyle Afganistan'da bize karşı duran herkese düşmanlığımızın sona erdiğini duyuruyoruz" ifadelerini kullanarak, Kabil'deki güvenliğin günden güne iyiye gideceğini, tüm Avrupalı ve diğer misyonların güvenliğinin 24 saat kendi güçlerinin sorumluluğunda olacağını yineledi. - KABİL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı