Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, "Bugün itibariyle Afganistan'da bize karşı duran herkese düşmanlığımızın sona...

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, "Bugün itibariyle Afganistan'da bize karşı duran herkese düşmanlığımızın sona erdiğini duyuruyoruz" ifadelerini kullanarak, Kabil'deki güvenliğin günden güne iyiye gideceğini, tüm Avrupalı ve diğer misyonların güvenliğinin...