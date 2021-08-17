Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, Afganistan'da 20 yıllık işgale son verdiklerini ve Afganistan'da çatışmanın...

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, Afganistan'da 20 yıllık işgale son verdiklerini ve Afganistan'da çatışmanın önüne geçmek için genel af çıkardıklarını belirterek, "Afganistan'da güçlü bir İslami hükümet kurmak için görüşmelerimiz sürüyor" dedi.