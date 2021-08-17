Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, Afganistan'da 20 yıllık işgale son verdiklerini ve Afganistan'da çatışmanın...
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Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, Afganistan'da 20 yıllık işgale son verdiklerini ve Afganistan'da çatışmanın...

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, Afganistan'da 20 yıllık işgale son verdiklerini ve Afganistan'da çatışmanın...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, Afganistan'da 20 yıllık işgale son verdiklerini ve Afganistan'da çatışmanın önüne geçmek için genel af çıkardıklarını belirterek, "Afganistan'da güçlü bir İslami hükümet kurmak için görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, Afganistan'da 20 yıllık işgale son verdiklerini ve Afganistan'da çatışmanın önüne geçmek için genel af çıkardıklarını belirterek, "Afganistan'da güçlü bir İslami hükümet kurmak için görüşmelerimiz sürüyor" dedi. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid düzenlediği ilk basın toplantısında, Afganistan'da 20 yıllık işgale son verdiklerini ve Afganistan'da çatışmanın... - Haberler
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