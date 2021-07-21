Taliban sözcüsü, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini söyledi

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, özellikle Müslüman ülkelerden Afganistan'da siyasi çözüm ve savaşın sona erdirilmesi konusunda destek istediklerini, Türkiye ile de iyi ilişkiler içinde olmayı arzu ettiklerini belirtti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, özellikle Müslüman ülkelerden Afganistan'da siyasi çözüm ve savaşın sona erdirilmesi konusunda destek istediklerini, Türkiye ile de iyi ilişkiler içinde olmayı arzu ettiklerini belirtti.

Mücahid, TRT Arabi'ye yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi, Kabil Havaalanının işletilmesi ve Doha'da yürütülen Afganlar arası barış müzakereleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Taliban sözcüsü, Afganistan'da sorunun çözümünün kapsayıcı bir İslam hükümetinde olduğunu savunarak, barış ve güvenliği yeniden canlandırmak ve yeniden inşa sürecini başlatmak için diğer ülkelerle çalışmak istediklerini ifade etti.

Özellikle Müslüman ülkelerden Afganistan'da siyasi çözüm ve savaşın sona erdirilmesi konusunda destek isteyen Mücahid, Türkiye ile de iyi ilişkiler içinde olmayı arzu ettiklerini belirtti.

Mücahid, "Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz, Türkiye bizim kardeşimiz, inanca dayalı pek çok ortak noktamız var. Türkiye'nin geçmişi bırakıp bugüne ve geleceğe dönmesini istiyoruz. Ondan sonra diyalog isteyebiliriz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yapılması arzu edilen barış konferansı konusunda, Afganistan'ı ve bölgeyi barışa kavuşturacak her fırsatı değerlendirdiklerini söyleyen Taliban sözcüsü, Kabil havaalanının, diplomatik misyonların ve elçiliklerin güvenliğinin Afganların sorumluluğunda olduğunu, aksi bir tutumu ülkenin içişlerine müdahale olarak değerlendireceklerini kaydetti.

Mücahid, Katar'ın başkenti Doha'daki Afganlar arasında müzakerelerin yeniden başlamasından iyi sonuçlar alınacağını ümit ettiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün