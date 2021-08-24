Taliban Sözcüsü Mücahid, Pencşir sorununun çatışmasız çözüleceğini savundu Açıklaması
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Taliban Sözcüsü Mücahid, Pencşir sorununun çatışmasız çözüleceğini savundu Açıklaması

Taliban Sözcüsü Mücahid, Pencşir sorununun çatışmasız çözüleceğini savundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Halil Silahşör - Haberler | Güncel

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, eski hükümet güçleri ve yerel grupların kontrol ettiği Pencşir'de çatışma ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, sorunun yakında çözüleceğini ileri sürdü.

Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, eski hükümet güçleri ve yerel grupların kontrol ettiği Pencşir'de çatışma ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, sorunun yakında çözüleceğini ileri sürdü.

Mücahid, Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pencşir'dekilerin hayatlarının güvende olduğunu vurgulayan Mücahid, "Çabalarımız ciddi şekilde devam ediyor. Pencşir'de bir çatışmanın çıkmama ihtimali yüzde 80. Bu sorun büyük ihtimalle kısa sürede çözüme kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Mücahid, Pencşir'i kontrol eden gruplar tarafından bölgeye götürülen tüm askeri teçhizatın teslim edilmesini istedi.

Taliban'ın kapı kapı dolaşarak eski yönetim çalışanlarını aradığı yönündeki iddialara da değinen Mücahid, "Ülkenin hiçbir yerinde kimse takip altında değil. Genel af ilan ettiğimiz için eskiden kalan listemiz yok ve geçmişteki her şeyi unuttuk." dedi.

Ordu ve polis kuvvetlerinin Taliban güçleriyle çalışacağını aktaran Mücahid, başkent Kabil'deki büyükelçiliklere güvende oldukları mesajının siyasi ofisleri aracılığıyla iletildiğini anımsattı.

Mücahid, Türkiye'nin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nı işletmesi ve ülkede asker bulundurması konusunda, "Türkiye Müslüman bir ülkedir. Bu ülkenin hükümeti ve halkıyla iyi ilişkiler geliştirmek istiyoruz ancak Kabil Havaalanı'ndaki sorun çözülür çözülmez yabancı askerlere ihtiyacımız olmayacak." ifadelerini kullandı.

Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin nerede olduğunun sorulması üzerine Mücahid, "Yakın zamanda kendisini göreceksiniz." dedi.

Mücahid, ülkedeki sağlık ve eğitim kurumlarının da faaliyetlerine yeniden başladığını ekledi.

Kabil'in kuzeyindeki Pencşir, ülkede Taliban'ın kontrolünde olmayan tek vilayet durumunda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Silahşör

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