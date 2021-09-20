Taliban Sözcüsü Mücahid: 'ABD geçmişteki eylemlerinden sorumlu tutulmalı' - Haberler
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Taliban Sözcüsü Mücahid: "ABD geçmişteki eylemlerinden sorumlu tutulmalı"

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
Taliban Sözcüsü Mücahid:

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD'nin geçmişteki eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD'nin geçmişteki eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğini söyledi.

Mücahid, ABD'ye ait bir insansız hava aracının 29 Ağustos'ta Kabil'de bir aracı vurduğu saldırıda, aynı aileden 7'si çocuk 10 sivilin ölümüne ilişkin Çin Medya Grubu'na değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'da oluşturulan geçici hükümette "Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcılığına" getirilen Mücahid, 10 sivilin öldürüldüğü saldırının ABD'nin işlediği tek vaka olmadığını söyledi.

Mücahid, "(ABD) Afganistan'da 20 yıldır sivilleri şehit ediyor." ifadesini kullandı.

İnsan hakları ihlali olarak nitelediği olayı kınayan Mücahid, bunun gibi dikkatsizliklerin insanlık felaketine yol açtığını belirtti.

Mücahid, "ABD geçmişteki eylemlerinden sorumlu tutulmalı ve ölümler ile ülkedeki baskıyı telafi etme şekli olarak Afganistan halkıyla iş birliği yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.

UNAMA'nın görev süresinin uzatılması

Mücahid, Afganistan'daki Birleşmiş Milletler (BM) misyonu UNAMA'nın görev süresinin 6 ay uzatılması kararına ilişkin de UNAMA'nın BM bünyesinde ve uluslararası bir örgüt olması nedeniyle söz konusu karardan dolayı iyimser olduklarını ifade etti.

Afganistan'ın uluslararası toplumla iyi ilişkilere sahip olma konusunda istekli olduğuna dikkati çeken Mücahid, BM'ye UNAMA'nın görev süresini uzatmasını değil, Afgan halkının sesini yükseltmek ve Afganlara yardım etmek için etkili adımlar atması çağrısında bulundu.

Mücahid, BM'nin Afganlarla siyasi olarak olumlu bir rol oynaması gerektiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi, 17 Eylül'de Afganistan'daki BM misyonu UNAMA'nın görev süresini 6 ay uzatma kararı almıştı.

10 sivilin öldürüldüğü saldırı

ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesinin son aşamalarındayken, ABD Hava Kuvvetlerine ait bir insansız hava aracının 29 Ağustos'ta Kabil'de "DAEŞ'in Afganistan kolu DAEŞ/H unsurlarına ait olduğu ve Kabil'deki havalimanına saldırı düzenleyeceği" iddiasıyla saatlerce havadan takip edilen bir aracı vurduğu duyurulmuştu.

California merkezli bir yardım ve lobi grubu olan Nutrition and Education Internatinal (NEI) isimli kuruluşta elektrik mühendisi olarak çalıştığı anlaşılan 43 yaşındaki Zumaray Ahmedi'nin evinin bahçesine girdiği sırada hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiği, saldırıda aynı aileden 7'si çocuk 10 sivilin öldürüldüğü tespit edilmişti.

Ölenler arasındaki Ahmed Nasır'ın ise ABD Ordusu için çalışan bir tercüman olduğu öğrenilmişti.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri
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