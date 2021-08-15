Taliban sözcülerinden Şahin, Afganistan'daki duruma ilişkin BBC'ye açıklamalarda bulundu Açıklaması
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Taliban sözcülerinden Şahin, Afganistan'daki duruma ilişkin BBC'ye açıklamalarda bulundu Açıklaması

Taliban sözcülerinden Şahin, Afganistan'daki duruma ilişkin BBC'ye açıklamalarda bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, BBC'ye yaptığı açıklamada, Afganistan'da barışçıl bir iktidar geçişi beklediklerini bildirdi.

Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, BBC'ye yaptığı açıklamada, Afganistan'da barışçıl bir iktidar geçişi beklediklerini bildirdi.

Şahin, Afganistan'daki mevcut durum ve Taliban'ın izleyeceği politikaya ilişkin BBC'ye konuştu.

Sözcü Şahin, Taliban'ın kadınlar ve kızlar hakkındaki politikasının ne olacağı yönündeki soruya ilişkin, "Kadın haklarına saygı duyacağız. Politika, kadınların eğitime ve işe erişebilmesidir. Başörtüsüne dikkat edecekler, o kadar. Burka tek başörtüsü değil, başka seçenekler de var." açıklamasında bulundu.

Şahin, kadınların evden tek başına çıkmalarına da izin verileceğini sözlerine ekledi.

Taliban Sözcüsü, özellikle Kabil'de halka mallarının ve canlarının güvende olduğunu garanti ettiklerini belirterek, "Barışçıl bir iktidar geçişi bekliyoruz. Şehir ve güç, Afganistan İslam Emirliği'ne verilmeli, daha sonra gelecekte tüm Afganların katılımının olacağı kapsayıcı bir Afgan İslami hükümetine sahip olacağız." şeklinde konuştu.

"Afganistan halkı, Taliban tarzı şeriat yasalarına göre yaşamayı beklemeli mi?" sorusu üzerine Şahin, "Elbette. Tüm Afganların olacağı kapsayıcı bir İslami hükümet istiyoruz. Afganistan halkının talebi bu." ifadelerini kullandı.

Şahin, ülkede basının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "özgür medyanın olacağını" belirterek, "İslami bir hükümette herkesi eleştirebilecek özgür bir medyanın olması çok önemli. Ancak karakter suikastinden kaçınmaları gerekir." dedi.

Afganistan'ı terk eden Afgan halkına ilişkin de Şahin, "Kimse ülkeyi terk etmemeli. Tüm yeteneklere ve kapasiteye ihtiyacımız var, hepimizin ülkede kalması ve katılması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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