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Taliban, Şii ekonomisti bakan yardımcısı olarak atadı

Taliban, Şii ekonomisti bakan yardımcısı olarak atadı
AA / Bilal Güler - Haberler | Güncel

Afganistan'da Taliban, Şii bir ekonomisti Ekonomi Bakan Yardımcısı olarak atadı.

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Afganistan'da Taliban, Şii bir ekonomisti Ekonomi Bakan Yardımcısı olarak atadı.

Ağustos ayında Afganistan yönetimini devralan ve uluslararası toplumun "kapsamlı hükümet" kurması yönünde çağrılar yaptığı Sünni hareket Taliban, Hazara kökenli Abdul Latif Nazari'yi Ekonomi Bakan Yardımcısı olarak atadı.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, üniversite hocası olduğu belirtilen Nazari'nin Taliban Lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin emri ile söz konusu makama getirildiğini bildirdi.

Mücahid, "Dr. Nazari, Hazara kardeşlerimizden biridir ve ekonomi konusunda bilgilidir." ifadelerini kullandı.

Nazari'nin ekonomi alanında doktora sahibi olduğu ve başkent Kabil'deki üniversitelerde ders verdiği belirtiliyor.

Peştun ve Taciklerden sonra Afganistan'ın en kalabalık etnik grubu Hazaralar, ülkenin en büyük Şii toplumunu oluşturuyor.

Taliban'ın Afganistan yönetimini devralmasının ardından, ülke içindeki Peştun olmayan farklı etnik ve dini gruplar ile uluslararası toplum, ülkede kapsayıcı bir hükümet kurulması çağrısı yapıyor.

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AA / Bilal Güler - Son Dakika Haberleri

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