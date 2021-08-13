Taliban saldırıyor, halk Kabil'e kaçıyor
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Taliban saldırıyor, halk Kabil'e kaçıyor

Taliban saldırıyor, halk Kabil'e kaçıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Afganistan'da hakimiyet alanını genişletmeye devam eden Taliban'ın ele geçirdiği vilayetlerden kaçan Afganlar, evlerini terk ederek geldikleri başkent Kabil'de kurdukları çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Afganistan'da hakimiyet alanını genişletmeye devam eden Taliban'ın ele geçirdiği vilayetlerden kaçan Afganlar, evlerini terk ederek geldikleri başkent Kabil'de kurdukları çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Kunduz'dan başkente gelen Asil, "Ne Kunduz'da ne de Kabil'de şimdiye kadar herhangi bir yardım almadık. Açık yerde yaşıyoruz ve açık alanda uyuyoruz" dedi. Takhar'dan gelen Hasiba ise, "Yalnızca canımızı kurtarabildik. Tekrar eve gitmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

ABD güçlerinin Mayıs ayında çekilmeye başladığı Afganistan'da ilerleyişini hızlı bir şekilde sürdüren Taliban, son 8 günde 18 vilayetin merkezinde kontrol sağladı. Taliban'ın ele geçirdiği vilayetlerdeki çatışmalardan kaçarak başkent Kabil ve diğer büyük kentlere gelen yaklaşık 390 bin Afgan, evlerine dönecekleri günü bekliyor. Taliban militanları ile hükümet güçleri arasındaki şiddetli çatışmalardan kaçarak Kabil'e gelen Asil, "Kunduz'u ele geçirdikten sonra Taliban'dan kaçtık. Evimizi ve her şeyi geride bıraktık ve yanımıza hiçbir şey getiremedik. Şu ana kadar ne Kunduz'da ne de Kabil'de herhangi bir yardım almadık. Açık yerde yaşıyoruz ve açık alanda uyuyoruz" diyerek yaşadıkları zorlukları dile getirdi.

"Yalnızca canımızı kurtarabildik"

Takhar vilayetinden gelen Hasiba ise, "Ailemle birlikte Takhar vilayetindeki çatışmalardan kaçtım. Yalnızca canımızı kurtarabildik. Evimiz mevzii olarak kullanıldıktan sonra kaçtık. Tekrar eve gitmek istiyoruz. Biz yalnızca hükümetin güvenliği sağlamasını ve güvenli bir şekilde eve dönmemize yardım etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkent Taliban kıskacında

Taliban militanları, ülkenin 34 vilayetin 18'inin merkezinde, Afgan hükümeti ise 16 vilayetin kontrolünü elinde bulunduruyor. Taliban, başkent Kabil'i kuzey ve güneyden kıskacına alırken, ABD'li bir yetkili geçtiğimiz günlerde Taliban'ın başkenti 30 gün içinde kuşatabileceğini ifade etmişti. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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