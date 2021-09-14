Taliban, 'Şah Mesud'un kabrini tahrip ettikleri' iddiasını yalanladı - Haberler
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Taliban, "Şah Mesud'un kabrini tahrip ettikleri" iddiasını yalanladı

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel
Taliban,

Taliban, Afganistan'ın eski Savunma Bakanı Ahmed Şah Mesud'un kabrini tahrip ettikleri yönündeki iddiaları yalanladı.

Taliban, Afganistan'ın eski Savunma Bakanı Ahmed Şah Mesud'un kabrini tahrip ettikleri yönündeki iddiaları yalanladı.

Bahktar Haber Ajansı'na ait Twitter hesabındaki görüntüde, Pencşir'de bulunan Mesud'un kabrinin sağlam olduğu görüntüleri paylaşıldı.

Videoda, Taliban üyelerinden birinin, kabrin önceden Mesud'a şahsi düşmanlığı bulunanlar tarafından tahrip edildiğini ve sonra restore edildiğini, şu an kabrin sağlam olduğunu söylediği görülüyor.

Taliban, 15 Ağustos'ta Kabil'i ele geçirmesinin ardından 2 hafta sonra Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un liderliğini yaptığı Afganistan Ulusal Direniş Cephesi'nin mevzilendiği Pencşir vilayetine saldırmış, o günlerde, aynı yerde bulunan Şah Mesud'un kabrinin tahrip edildiğine dair sosyal medyada görüntüler yer almıştı.

Ahmed Şah Mesud kimdir?

Şah Mesud, Afganistan-Sovyetler Birliği savaşında (1979-1989) önde gelen Afgan komutanlardan biriydi. Savunma Bakanlığı da yapan Tacik asıllı Mesud, ABD'de 11 Eylül saldırılarından 2 gün önce suikaste uğradı.

Mesud, Afganistan'da önceki hükümet döneminde milli kahraman kabul ediliyordu.

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Son Dakika Haberleri
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