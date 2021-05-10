Taliban, Ramazan Bayramı için ateşkes ilan etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taliban, Ramazan Bayramı için ateşkes ilan etti

Taliban, Ramazan Bayramı için ateşkes ilan etti
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Taliban, Afganistan'da Ramazan Bayramı'nda 3 gün boyunca ateşkes uygulayacağını duyurdu.

Taliban, Afganistan'da Ramazan Bayramı'nda 3 gün boyunca ateşkes uygulayacağını duyurdu.

Taliban'dan yapılan açıklamada, militanlara bayram süresince herhangi bir saldırı düzenlememesi talimatı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Taliban militanlarının hükümetin kontrolünde olan bölgelere ve aynı şekilde hükümet güçlerinin de Taliban'ın kontrolündeki bölgelere seyahat edemeyeceği kaydedildi.

Halkın bayram günlerini huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için ateşkes kararı alındığı ifade edilen açıklamada, ateşkes süresince karşı taraftan yapılacak herhangi bir saldırıya ise karşılık verileceği vurgulandı.

Hükümetten henüz Taliban'ın ateşkes kararıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan başkent Kabil'de 8 Mayıs'ta bir okulun önünde düzenlenen bombalı saldırılarda 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Afganistan hükümetine göre yaklaşık 10 gündür yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları bir hayli arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Özcan Deniz Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Samet Aybaba Yılmaz Vural Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Taliban, Ramazan Bayramı için ateşkes ilan etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 08:39:55. #1.14#

title