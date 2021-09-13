Taliban, Pakistan-Afganistan arasındaki Torkham sınırından yaya geçişlerini durdurdu - Haberler
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Taliban, Pakistan-Afganistan arasındaki Torkham sınırından yaya geçişlerini durdurdu

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Taliban, Pakistan-Afganistan arasındaki Torkham sınırından yaya geçişlerini durdurdu

Taliban, Pakistan ile Afganistan arasındaki önemli geçiş noktalarından Torkham Sınır Kapısı'ndan yaya geçişlerini durdurma kararı aldı.

Taliban, Pakistan ile Afganistan arasındaki önemli geçiş noktalarından Torkham Sınır Kapısı'ndan yaya geçişlerini durdurma kararı aldı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Pakistanlı sınır güvenlik yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban'ın dün gece yarısından itibaren Torkham Sınır Kapısı'ndan yaya geçişlerine izin vermediğini belirtti.

Yetkili, Taliban'ın İslamabad'dan sınırın diğer tarafında toplanan tüm Afganistan vatandaşlarına Pakistan'a geçmesi için izin vermesini istediğini ancak bunun reddedilmesi üzerine sınırın yaya geçişlerine kapatıldığını söyledi.

Temmuzdan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçesiyle geçişlere kapalı olan hududun diğer tarafında çok sayıda Afganistan vatandaşının Pakistan'a geçmek için beklediği belirtiliyor. Pakistan'ın sınırı açacağı yönündeki söylentiler üzerine çok sayıda kişinin sınıra geldiği aktarılıyor.

Afganistan'a geçmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu

Öte yandan, Torkham'da Afganistan'a geçmek isteyen kişiler uzun kuyruklar oluştururken, tır geçişleri ise oldukça yavaş ilerliyor.

Pakistan'dan Afganistan'a geçmek isteyen bazı uluslararası medya mensupları da burada bekliyor.

Yetkililere göre, Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'de kontrolü ele almasının ardından 30 binin üzerinde Afganistan vatandaşı Torkham sınırından ülkesine döndü. Yaklaşık 4 bin Afganistanlı da Pakistan'a giriş yaptı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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