Taliban örgütü 'yanlışlıkla' 6 Afgan gazeteciyi kaçırdı
Taliban militanları, özel ve devlet medyası için çalışan altı Afgan gazeteciyi kaçırdı. Taliban Sözcüsü, militanların gazetecileri 'yanlışlıkla' kaçırdığını ve cep telefonları çalışmaya başlayınca gazetecileri serbest bıraktıracaklarını söyledi
07.09.2019 20:00
Taliban militanları, özel ve devlet medyası için çalışan altı Afgan gazeteciyi kaçırdı.
Olay gazetecilerin bir programa katılmak üzere Afganistan'ın doğusundaki Paktika kentinden komşu Paktia vilayetine gittiği sırada meydana geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com