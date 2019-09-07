Taliban örgütü 'yanlışlıkla' 6 Afgan gazeteciyi kaçırdı

07.09.2019 20:00

Taliban militanları, özel ve devlet medyası için çalışan altı Afgan gazeteciyi kaçırdı.



Olay gazetecilerin bir programa katılmak üzere Afganistan'ın doğusundaki Paktika kentinden komşu Paktia vilayetine gittiği sırada meydana geldi. Euronews.com'da Görüntüle