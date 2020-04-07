Taliban öncelikle üst düzey yetkililerin serbest bırakılmasını istiyor
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Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Kabil, Güncel

Taliban öncelikle üst düzey yetkililerin serbest bırakılmasını istiyor

Afganistan Yerel Yönetimler İdaresi Başkanı Abdul Metin Bek, esir takasını gerçekleştirmek için Kabil'e gelen Taliban heyetinin, ilk önce üst düzey yetkililerin serbest bırakılmasını istediğini söyledi.

07.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:10
Taliban öncelikle üst düzey yetkililerin serbest bırakılmasını istiyor

Afganistan Yerel Yönetimler İdaresi Başkanı Abdul Metin Bek, esir takasını gerçekleştirmek için Kabil'e gelen Taliban heyetinin, ilk önce üst düzey yetkililerin serbest bırakılmasını istediğini söyledi.

Bek, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, esir takası için geçtiğimiz günlerde Kabil'e gelen Taliban heyetinin ilk olarak 15 kişilik üst düzey Taliban yetkililerinin serbest bırakılmasını istediğini belirtti.

Söz konusu 15 kişi arasında Afganistan'daki kanlı eylemlerin faillerinin bulunduğunu ifade eden Bek, bunun kabul edilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Bek, "Afganistan hükümeti suçları az olan ve halk için tehdit oluşturmayacak Taliban mahkumlarının serbest bırakılması için hazırlıklarını yapıyor. Ancak bu 15 kişinin serbest kalması üzerinde ısrar etmenin bir anlamı yok." dedi.

Afganistan halkının savaş değil barış istediğini dile getiren Bek, ayrıca Afganistan hükümetinin, Taliban mahkumlarının serbest bırakılması için şiddetin azaltılmasını şart koştuğunu vurguladı.

Görüşmelere ara verildi

Taliban'ın Katar Ofisi Sözcüsü Süheyl Şahin de esir takası için Kabil'de bulunan Taliban heyetinin, Afgan makamlarıyla görüşmesine bugünden itibaren ara verdiğini duyurdu.

Sonucu olamayan bir görüşmenin gerçekleşmesinin gerekli olmadığını aktaran Şahin, ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasında yer alan esir takasının halen gerçekleşmediğini bildirdi.

Şahin, esir takası için Afgan hükümeti ve ABD yetkililerine teslim edilen 5 bin Taliban mahkumu listesi içerisinde bahse konu 15 kişinin de bulunduğunu söyledi.

Esir takasını gerçekleştirmek için 3 kişilik Taliban heyeti 1 Nisan'da başkent Kabil'e gelmişti.

Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşma

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" 29 Şubat'ta, yaklaşık iki yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Anlaşmaya, ABD adına ülkenin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.

Afganistan'daki ABD müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 günde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ayda ülkeden çekecek." ifadesine yer verilmişti.

ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, Taliban'ın serbest bırakılan üyelerinin ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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