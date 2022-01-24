Taliban, Norveç'te ülke temsilcileriyle görüştü

Afganistan yönetiminde olan Taliban'ın Dışişleri'nden sorumlu Emirhan Muttaki, bugün Norveç'in başkenti Oslo'da 7 ülkenin ve Avrupa Birliği'nin özel temsilcileriyle bir araya geldiklerini açıkladı.