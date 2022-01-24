Taliban, Norveç'te ülke temsilcileriyle görüştü - Haberler
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Taliban, Norveç'te ülke temsilcileriyle görüştü

Taliban, Norveç'te ülke temsilcileriyle görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Afganistan yönetiminde olan Taliban'ın Dışişleri'nden sorumlu Emirhan Muttaki, bugün Norveç'in başkenti Oslo'da 7 ülkenin ve Avrupa Birliği'nin özel temsilcileriyle bir araya geldiklerini açıkladı.

Afganistan yönetiminde olan Taliban'ın Dışişleri'nden sorumlu Emirhan Muttaki, bugün Norveç'in başkenti Oslo'da 7 ülkenin ve Avrupa Birliği'nin özel temsilcileriyle bir araya geldiklerini açıkladı.

Açıklamada Oslo'da ABD, İngiltere, Norveç, Almanya, İtalya, Katar, Fransa ve Avrupa Birliği özel temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapıldığı ifade edildi. Görüşmelerde ekonomi, insani yardım ve güvenlik konuları ele alındığı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Avrupa Birliği, Afganistan, Taliban, Norveç, Dünya, Haber

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