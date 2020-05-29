Taliban militanları Afgan güçlerine saldırdı: 14 ölü Afganistan'ın Paktiya ilinde Taliban militanlarının Afgan sınır polisi karakoluna düzenlediği saldırıda 14 asker hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Paktiya ilinde Taliban militanlarının Afgan sınır polisi karakoluna düzenlediği saldırıda 14 asker hayatını kaybetti.

Taliban militanları ülkenin doğu ili Paktiya'nın Dand-e Patan ilçesinde Afgan sınır polisi karakoluna saldırarak 14 askeri öldürdü. Afganistan Savunma Bakanlığı olayla ilgili açıklama yaparak "Taliban ateşkesi ihlal etti" dedi. Açıklamada ölü sayısını 14 kişi olduğunu teyit eden savunma bakanlığı, 3 daha askerin yaralandığını duyurdu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid ise olayda bir askerin yakalandığını söylerken "Saldırıda 2 asker şehit oldu" bilgisini aktardı. Mujahid, "Son zamanlarda düşman kuvvetleri, askerlerin sahasına üstünlük sağlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. - KABİL

Kaynak: İHA