Taliban Medya Sözcüsü: Türkiye ve Rusya ile Kabil'de toplantı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taliban Medya Sözcüsü: Türkiye ve Rusya ile Kabil'de toplantı yapıldı

Taliban Medya Sözcüsü: Türkiye ve Rusya ile Kabil'de toplantı yapıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Katar'da bulunan Taliban Uluslararası Medya Ofis Sözcüsü Suhail Shaheen'in sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya'nın katıldığı bir toplantı düzenlendiğini belirtti.

Katar'da bulunan Taliban Uluslararası Medya Ofis Sözcüsü Suhail Shaheen'in sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya'nın katıldığı bir toplantı düzenlendiğini belirtti. Shaheen, toplantıda Kabil Havalimanı'nın yanı sıra Afganistan'ın mevcut durumunun görüşüldüğünü ifade etti.

Sözcü Shaheen, dün yapılan toplantıda taraflar arasında Kabil Havalimanı konusunun yanı sıra, ikili ilişkilerin ve karşılıklı iş birliğinin tartışıldığını belirtti.


Taliban Medya Sözcüsü: Türkiye ve Rusya ile Kabil'de toplantı yapıldı
Taliban Medya Sözcüsü: Türkiye ve Rusya ile Kabil'de toplantı yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Taliban başkent Kabil'deki üniversiteyi kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekerek açtı
Taliban başkent Kabil'deki üniversiteyi kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekerek açtı
ABD'li senatörden çok konuşulacak sözler: Afganistan'a geri döneceğiz
ABD'li senatörden çok konuşulacak sözler: Afganistan'a geri döneceğiz
Afganistan'da direnişin merkezi Pençşir'i ele geçiren Taliban duyurdu: Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı
Afganistan'da direnişin merkezi Pençşir'i ele geçiren Taliban duyurdu: Emrullah Salih, Tacikistan'a kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Derya Yanık Yaşar Güler Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Münir Özkul Mesut Akusta Demet Akalın
Spor Salih Uçan Şenol Güneş Fatih Terim Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Taliban Medya Sözcüsü: Türkiye ve Rusya ile Kabil'de toplantı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 14:19:22. #1.14#

title